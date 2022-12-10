Nijerya'da gizli kürtaj projesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ordunun gizli kürtaj projesi ortaya çıktı. 2013 yılından bu yana 10 bin kadın ve genç kızın hamileliliğinin zorla sonlandırdığı iddia edildi.

Kürtaj yapılanların birçoğunun, Boko Haram tarafından kaçırıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Kürtajların çoğunlukla kişinin rızası olmadan gerçekleştirildiği, aralarında 12 yaşında kız çocuklarının da olduğu ifade ediliyor.

Haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği araştırma, Nijerya ordusu tarafından gözaltındayken zorla kürtaj olduklarını söyleyen 33 kadın ve genç kızla yapılan görüşmelere dayanıyor.



Kürtaj merkezlerinde silahlı muhafızların yanı sıra hükümet çalışanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.

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10/12/2022 14:39