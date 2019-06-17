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Nijerya’da intihar saldırısı: 30 kişi öldü

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17/06/2019

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Nijerya’da intihar saldırısı: 30 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, düzenlenen intihar saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya’nın Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde Boko Haram örgütü tarafından 3 intihar bombacısı tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının futbol maçı izleyen bir grubun bulunduğu mekanın önünde gerçekleştiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada olayda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

 

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TAGS: Nijerya’da intihar saldırısı: 30 kişi öldü, haber, kıbrıs,
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