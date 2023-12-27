Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada, 20 kişi yaşamını yitirdi.

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27/12/2023

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Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlerde, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği aktarıldı.

Bu sırada meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirterek, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor.

Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

27/12/2023 12:30
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TAGS: haber, kıbrıs
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