Nijerya'da seller en çok çocukları vurdu: 840 bini yerinden oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 840 bin çocuğun yerinden olduğunu duyurdu.

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10/11/2022

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Nijerya'da seller en çok çocukları vurdu: 840 bini yerinden oldu

UNICEF Nijerya Ofisi, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sellerin en çok çocukları etkilediğini açıkladı.

Ülkedeki seller nedeniyle yaklaşık 840 bin çocuğun yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, 1,5 milyondan fazla çocuğun risk altında bulunduğu belirtildi.

Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

10/11/2022 08:58
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TAGS: Nijerya, sel, dünya, haber
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