Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Sokoto eyalet yetkililerinden Zakari Shinaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Malarafe köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi. Shinaka, saldırıda 1'i çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Shinaka, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.