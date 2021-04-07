Nijerya'da silahlı saldırılar: 8 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

ads ads ads ads
07/04/2021

ads
ads
Nijerya'da silahlı saldırılar: 8 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Kajuru ve Doka bölgelerinde saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Aruwan, saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

07/04/2021 10:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Nijerya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.