Nijerya'da silahlı saldırılar arttı: Bir haftada 68 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son günlerde silahlı saldırılar arttı. Geçen hafta 68 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi kaçırıldı.

Güvenlik sorunları nedeniyle 14-20 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda 68 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 67 üyesini etkisiz hale getirmiş, silahlı çete üyesi binden fazla terörist de teslim olmuştu.

12 yılda 20 binden fazla kişi öldü

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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22/11/2021 09:22