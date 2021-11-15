Nijerya'da silahlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece silahlı kişilerin eyaletin Goronyo ve İllela bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Tambuwal, saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini anlatan Tambuwal, olay yerine güvenlik güçlerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

18 Ekim'de silahlı kişilerin eyaletin Goronyo bölgesindeki pazara düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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15/11/2021 15:43