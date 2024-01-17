Nijerya’da tekne alabora oldu: 8 ölü, onlarca kişi kayıp

Nijerya’da tekne faciası yaşandı. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri’nde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü açıkladı. Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

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