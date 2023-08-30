Nijerya'da yerinden edilenlerin kaldığı kamptaki binanın çökmesi sonucu 7 kişi öldü

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30/08/2023

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Nijerya'da yerinden edilenlerin kaldığı kamptaki binanın çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno'ya bağlı Monguno bölgesindeki yağışlar nedeniyle yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta bir bina çöktü.

Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

30/08/2023 10:03
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TAGS: Nijerya
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