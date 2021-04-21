Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

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21/04/2021

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Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Nasarawa Eyalet Beslenme Koordinatörü Hajiya Halima Yusuf, yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, eyalette 5 bin çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bölgenin farklı hastanelerinde 2 binden çocuğun tedavi altına alındığını kaydeden Yusuf, 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor

Yusuf, ülkede yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında hükümet ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) iş birliğiyle başlattığı kampanyanın devam ettiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

21/04/2021 09:14
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TAGS: Nijerya, beslenme, çocuk, yetersiz beslenme
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