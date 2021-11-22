Nijerya'da yılda 162 bin çocuk zatürreden hayatını kaybediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 162 bin çocuk zatürreden yaşamını yitiriyor.

Dünyada zatürrenin en fazla görüldüğü ülke olan Nijerya'da her yıl yaklaşık 162 bin çocuk zatürreden hayatını kaybediyor.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, COVID-19 delta varyantının ortaya çıkmasıyla zatürreye bağlı çocuk ölümlerinin artmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede her yıl yaklaşık 162 bin çocuğun zatürreden hayatını kaybettiğini belirten Ehanire, çocukların çoğunun 5 yaş altında olduğunu, zatürre ve diğer çocuk hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

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22/11/2021 21:02