Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker öldü

ads ads ads ads
28/07/2024

ads
Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker öldü

Nijerya'nın Kano eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kano'daki Kukawa-Bawarti kara yolunda döşenen mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada, 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

 

28/07/2024 11:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker öldü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.