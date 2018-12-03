Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 19 Ölü

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Öte yandan Kwara polis sözcüsü AjayiOkasanmi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor