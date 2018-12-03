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Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 19 Ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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03/12/2018

Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 19 Ölü

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.
Öte yandan Kwara polis sözcüsü AjayiOkasanmi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor

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TAGS: Nijerya, haber, kıbrıs
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