Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 19 Ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
03/12/2018
Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.
Öte yandan Kwara polis sözcüsü AjayiOkasanmi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor