Nijerya'daki sellerde 600'den fazla kişi öldü

Nijerya'da yaşanan sellerde 600'den fazla kişinin öldüğü, 82 binden fazla evin tamamen yıkıldığı açıklandı.

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17/10/2022

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Nijerya'daki sellerde 600'den fazla kişi öldü

Nijerya İnsani İşler Bakanı Sadiya Ömer Faruk, konuya ilişkin açıklamasında, "16 Ekim 2022 itibarıyla maalesef 603 can kaybı var." ifadesini kullandı.

Paylaşılan rakamlara göre; 1,3 milyon kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, 82 bin'den fazla ev tamamen yıkılırken 110 bin hektarlık tarım arazisi kullanılamaz hale geldi.

Sellerdeki can kaybı daha önce 500 olarak duyurulmuştu. Bazı eyalet hükümetlerinin hazırlıklı olmaması nedeniyle ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

Ülkede, 2012 yılında yaşanan selde 363 kişi ölmüş ve 2,1 milyondan fazla kişi yerinden olmuştu.

17/10/2022 08:36
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TAGS: Nijerya, sel, haber, dünya
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