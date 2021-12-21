Nijeryalı asker, evlenme teklifini kabul ettiği için tutuklandı

Nijerya'da bir kadın asker, görevdeyken yapılan evlilik teklifini kabul ettiği için tutuklandı.

Nijerya'da geçen hafta, ordu personeli olan bir kadının, kendisine yapılan evlilik teklifini kabul ettiğine dair video kaydı paylaşıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çift için tebrik mesajları gönderdi.

Ancak bu olay, ordu tarafından olumlu yönde karşılık bulmadı.

Nijerya ordusundan bir sözcü, kadının, "üniformalıyken romantizme kapılarak" ordunun davranış kurallarını ve sosyal medya politikasını ihlal ettiğini söyledi.

Söz konusu askerin tutuklandığı ifade edildi.

Eğitim görevindeydi

Kadın askerin, üniversite mezunlarına eğitim verilen zorunlu bir program kapsamında görev yaptığı, evlilik teklifinin de burada yapıldığı açıklandı.

Eski Nijerya Cumhurbaşkanı adayı Omoyele Sowore, askere yönelik uygulamayı "kadın düşmanı" olarak niteledi.

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21/12/2021 09:15