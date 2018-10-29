Nijeryalı korsanlar 11 kişiyi kaçırdı

Nijeryalı korsanlar Angola'dan Nijerya'nın Onne Limanı'na gitmekte olan Liberya bandıralı Pomerania Sky isimli Alman gemisine saldırdı. 2 tekneyle gemiye çıkan korsanlar, 20 kişilik mürettebatın 11'ini kaçırdı. Onne Limanı'ndan 60 mil açıkta meydana gelen saldırıda kaçırılanlardan 8'inin Polonyalı, 2'sinin Filipinli, 1 kişinin ise Ukraynalı olduğu öğrenildi.

KRİZİN SONLANDIRILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen saldırıya ilişkin detaylar bugün ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 8 Polonya vatandaşının kaçırıldığını doğruladı. Czaputowicz, Polonya'nın Abuja Büyükelçiliği, Hamburg Konsolosluğu ve geminin sahibi Alman armatör arasında rehine krizinin sonlandırılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.