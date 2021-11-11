Nijeryalı zanlının “İranlıyım” beyanı şüphe çekti
Zanlı üzerinde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi
11/11/2021
Mağusa’da meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili devriye görevi yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin kontrolüne takılan Tochukwu Vitor’un tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildi.
Kimlik ibraz edemeyip çelişkili beyanlarda bulanan Victor, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü zaman da şüpheli hareketlerde bulununca üzerinde arama yapıldı.
Tasarrufunda, içerisinde yaklaşık 20 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Victor, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.