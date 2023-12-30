Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da kafilede yer aldı.
30/12/2023
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Nijerya Milli Takımı'nın da kadrosu duyuruldu.
Nijerya'nın kafilesinde Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da yer aldı.
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu şöyle: