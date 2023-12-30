Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Nijerya Milli Takımı'nın da kadrosu duyuruldu.



Nijerya'nın kafilesinde Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da yer aldı.



Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu şöyle:

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