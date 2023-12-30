Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da kafilede yer aldı.

ads ads ads ads
30/12/2023

ads
Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Nijerya Milli Takımı'nın da kadrosu duyuruldu.

Nijerya'nın kafilesinde Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da yer aldı.

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu şöyle:

30/12/2023 10:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.