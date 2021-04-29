Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Alhaji Suleiman Yau’dan DAÜ’ye Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde, DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği desteğiyle düzenlenen “Pasaport Yenileme/Alma” işlemleri için ülkeye gelen Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Göçmen Bürosu Ataşesi Alhaji Suleiman Yau, DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde gerçekleşen “Pasaport Yenileme/Alma” işlemlerine Nijeryalı öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

İşlemlerin ardından, Nijreya’nın Ankara Büyükelçiliği Göçmen Bürosu Ataşesi Alhaji Suleiman Yau, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ile Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Sorumlusu Ahmed Kasım da hazır bulundu. Ziyarette, DAÜ’de öğrenim gören Nijerya uyruklu öğrenciler için düzenlenen bu tür etkinliklerin nasıl daha da geliştirilebileceği görüşüldü. Ataşe Yau, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği ile görüşerek bu etkinliğin üç ayda bir düzenlenmesi ve elçiliklerine yapılan başvuruların daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Göçmen Bürosu Ataşesi Alhaji Suleiman Yau’yu DAÜ’de ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacaklarını ve Nijerya uyruklu öğrencilere fayda sağlayacak bu gibi etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Doç. Dr. İşçioğlu ziyaret sonunda Yau’ya hediye takdiminde de bulundu.

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29/04/2021 15:40