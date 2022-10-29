Nijerya'nın emniyet güçleri alarmda

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yapılan olası terör saldırısı uyarılarının ardından, ülkedeki güvenlik güçleri alarma geçti.

ABD ve İngiltere'nin Abuja büyükelçilikleri tarafından, başkentin olası saldırı tehdidi altında olduğu uyarısı yapılması üzerine, Nijerya güvenlik güçleri sokağa indi.

Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı yolu gibi her noktada Özel Kuvvetler Askerleri, Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve polis memurları stratejik olarak konuşlandırıldı.

- "Dikkatli olun ama terör alarmına karşı paniklemeyin"

Öte yandan Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkentte olası terör saldırıları konusunda uyarıda bulunarak halkı sakin kalmaya çağırdı.

Nijeryalıların güvenliğinin hükümetin en yüksek önceliği olmaya devam ettiğinin altını çizen Buhari, "Güvenlik kurumları, vatandaşları güvende tutmak için proaktif olarak çalışıyor. Dikkatli olun ama terör alarmına karşı paniklemeyin." ifadesini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin Abuja büyükelçilikleri, geçen hafta vatandaşlarını olası terör saldırıları konusunda uyarmış, özellikle Abuja olmak üzere Nijerya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Uyarılar, Abuja sakinleri arasında paniğe yol açtı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

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29/10/2022 16:36