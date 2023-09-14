Nijerya'ya açlıkla mücadelede 2,5 milyar dolar taahhüt etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın sürdürülebilir gıda güvenliği ve hükümetin soruna yönelik çabalarını güçlendirmek ve desteklemek için 2,5 milyar dolar taahhütte bulundu.

WFP Nijerya Direktörü David Stevenson ile İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu, bir araya geldi.

Stevenson, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Nijerya'nın "sıfır açlık" planını ve ülkedeki her yerel yönetim bölgesinde insani yardım merkezleri gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

WFP'nin, Nijerya'da gelecek beş yıl içinde açlıkla mücadele için 2,5 milyar dolar harcamayı taahhüt ettiğini kaydeden Stevenson, kurumun, program kapsamında halihazırda 2,1 milyon yararlanıcıyı tespit ettiğini ve hedefe ulaşmak için bakanlıkla çalışmayı sürdürmeyi umduğunu aktardı.

David Stevenson, kurumun, Nijerya hükümetinin insani krizleri ve yoksulluk sorunlarını, özellikle de gıda güvenliğini ele alma konusundaki kararlılığını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.