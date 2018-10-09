Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley beklenmedik şekilde istifa etti. İstifa haberi ABD'de şok etkisi yarattı. Donald Trump'ın istifayı kabul ettiği belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Nikki Haley'in ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Nikki Haley, Ocak 2017'den bu yana ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Nikki Haley'in bugün yerel saatle 10:30'da ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te görüşeceğini duyurdu.

Nikki Haley'in istifa kararını Amerikan basını beklenmedik bir gelişme olarak duyurdu.

TRUMP'TAN NIKKI HALEY TWEETi

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley ile ilgili bir tweet attı. Trump "10:30'da Oval Ofis'te arkadaşım elçi Nikki Haley ile önemli bir duyuru yapacağız" diye yazdı.