Nikolas Papadopulos’tan Kıbrıs sorununda ortaklarını rahatsız eden inisiyatif

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler arifesinde ortak cephe kurmak için inisiyatif aldığı, koalisyon ortakları tarafından sıcak karşılanmayan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de hoşuna gitmeyen inisiyatifin koalisyon içerisinde yeni çalkantıların başlangıcı olarak görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros haberi “Yan Etkili Hareket… Nikola’nın Kıbrıs Sorununda Cephe Kurma İnisiyatifi Karoyan ve Sizopulos Tarafından Uygun Bulunmuyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, inisiyatifini cumartesi günü açıkladı ancak bundan önce hükümet ortakları Marios Karoyan ve Marinos Sizopulos’la görüşerek niyetini açıkladı.

DİKO’nun, koalisyon içerisinde kendisini öne çıkarıyor olmasından rahatsız olan muhatapları (Sizopulos ve Karoyan) Kıbrıs sorununda Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temasları dışında bir gelişme olmamasını dikkate alarak bu hareketin zamanlaması konusunda çekince belirtti.

Muhatapları Papadopulos’a böyle bir hareketin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarında çekince koymak olarak algılanabileceği, üç partinin de Hristodulidis’in de, seçim programına Kıbrıs sorunuyla ilgili uzlaştıklarına bağlı olduğu, programdan uzaklaşma sinyali vermediği için böyle bir inisiyatif alma gereği görmediklerini söyledi.

Buna rağmen Papadopulos cumartesi günü DİKO’nun, BM’nin yeni Kıbrıs müzakerelerini başlatma çabası arifesinde “komşu siyasi partiler ve kişiler arasında birlik ve iş birliğini güçlendirmek hedefiyle inisiyatif aldığını” açıkladı.

Açıklamasında “müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlayabilmesi için Rum tarafının kararlılık, birlik ve yapıcı niyetle öne çıkmasının önemli olduğunu” söyleyen Papadopulos “Bu çerçevede Kıbrıs içindeki ve dışındaki siyasi güçler ve kişilerle istikrar için iş birliği inisiyatifi aldık” dedi.

İnisiyatifin “komşu partiler ve kişiler arasında iş birliği ve hazırlıklılık ruhunu Hristodulidis’in çabalarını zırhlandıracak şekilde güçlendirmek ve bu kritik dönemde gerekli normallik ve istikrarı sağlamak” olarak açıklayan Papadopulos, “Bu çerçevede Kıbrıs, Yunanistan ve Brüksel’de koalisyon ortağı parti liderleri ve temsilcileri, toplum ve siyaset yetkilileriyle görüşmeler planlıyoruz.” dedi.

Koalisyonun diğer ortakları Nikolas Papadopulos’un inisiyatifini kuşkuyla karşıladı. Koalisyon ortakları, bu inisiyatifi, yakındaki seçimlerle ve DİKO’nun bu dönemde oy oranının düşmesiyle ilgili olduğunu değerlendirdi.

DİKO’nun Hristodulidis hükümeti içerisindeki geleceği parametresine de dikkat çekiliyor. Papadopulos’un, bu hareketiyle DİKO için, önümüzdeki yerel seçimlerde iyi gitmez ya da oy kaybederse, Hristodulidis’ten uzaklaşmak için Kıbrıs sorununu ve gelişmeleri iyi bir gerekçe olarak kullanacağı hazırda bir “çıkış kapısı” oluşturmak istediğini değerlendirenler var.

Hristodulidis’in ise Papadopulos’un inisiyatifinden rahatsızlığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme isteğini dile getirdiği açıklamasında “Herkes sonuçlara göre değerlendirilecek.” diyerek dolaylı cevap verdiği kaydedildi.

-“Tek bir dakikanın bile değerlendirilmeden geçmesine izin vermemeliyiz”

Aynı gazeteye göre DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitiru, “Müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının oluşturulması için tek bir dakikanın değerlendirilmeden geçmesine izin verilmemesi gerektiği” görüşünü dile getirerek “Türk tezlerini ve emellerini önlemek için top yükün ve koordineli çaba şart” dedi.

Limasol’da EOKA’cılar için düzenlenen bir anma töreninde konuşan Dimitriu, “kahramanlar” diyerek andığı EOKA’cıların “fedakarlıklarının, kendilerine, Kıbrıs’ın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi yolunu gösterdiğini” söyledi.

Dimitriu, “Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon zemininden yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartları yaratmak için tek bir dakikanın bile değerlendirilmeden geçmesine izin verilmemeli. Türkiye’nin anlattığı ve maalesef uluslararası alanda kabul gören versiyonu bozmak için ülkenin bütün liderliği, top yükün ve koordineli şekilde benzeri görülmemiş yoğun bir mücadeleye girmeliyiz.” diye konuştu.