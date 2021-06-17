Nikolau’nun ölüm sebebi intihar değil cinayet

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17/06/2021

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Nikolau’nun ölüm sebebi intihar değil cinayet

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 16 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 26 yaşında olan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil, cinayet olduğu kesinleşti.

Fileleftheros gazetesi, “Thanasis’in Ölümü Cinayet” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Nikolau’nun mezarının uzun süren prosedürlerin sonucunda 6 ay önce açıldığını ve kesin ölüm sebebinin, doku örneklerinde yapılan detaylı araştırmalar sonucu, boğularak öldürülme olarak tespit edildiğini yazdı.

Nikolau’nun ölümünün yıllarca polis ve sorgu makamlarını meşgul ettiğini, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadığını yazan gazete, ailenin ve özellikle de annenin, ilk andan beri olayın cinayet olduğunda ısrar ettiğini; Rum Yönetimi’ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de şikayet ettiğini, AİHM’in ise 32 bin Euro tazminat cezasıyla birlikte Rum Yönetimi’ni suçlu bulduğunu anımsattı.

17/06/2021 13:45
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