Nikos Hristodulidis: Uluslararası toplum Özel Temsilci atanmasına önem veriyor

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26/09/2023

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Nikos Hristodulidis: Uluslararası toplum Özel Temsilci atanmasına önem veriyor

Ulusal Konsey,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası akşam saatlerinde açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Nikos Hristodulidis, New York'taki temaslarının sonuçlarıyla ilgili Ulusal Konsey üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda Kıbrıs için ileriki adımlarda koordinasyon sağladı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Uluslararası toplum yapıcı tutumumuzu ve görüşmelere devam etme isteğimizi kabul etti ve Özel Temsilci atanmasının getireceği katma değerin farkına vardı” ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Konsey açıklamasında, Kıbrıs sorununun, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey kararları ile belirlenen iki bölgeli  federasyon ve siyasi eşitlik temelinde, uzlaşılmış çerçevede çözüm hedefimize bağlıyız” diye belirtildi.

26/09/2023 22:40
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TAGS: Nikos Hristodulidis: Uluslararası toplum Özel Temsilci atanmasına önem veriyor
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