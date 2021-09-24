Nil Burak iyileşiyor

Kıbrıs’ta bağırsak operasyonu geçiren ve 1 ay yoğun bakımda kalan Kıbrıslı sanatçı Nil Burak, iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

Sosyal Medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Nil Burak, “İyiyim daha doğrusu iyileşiyorum. Bu süreçte beni arayan soran, mesaj gönderen dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Nil Burak’ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili face dostlarım, arkadaşlarım, tüm savanlarım. Maalesef çok zor ve sancılı bir ameliyat geçirdim.1. Ay yoğun bakımda kaldım. Bu süreçte beni beni arayan soran, mesaj gönderen dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. İyiyim daha doğrusu iyileşiyorum. Bugün benim işim babamın sanat güneşimiz ZEKİ MÜRENIN vefatının 25. Yılı. Allah rahmet eylesin yıllar ne çabuk geçiyor. Daha dün gibi nurlar içinde uyu Paşam"

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 13:06