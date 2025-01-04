Nil Karaibrahimgil'den oğlu Aziz Arif'e: Benim çocuğum olduğu için çok mutluyum

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan ve birçok şarkısı dillere pelesenk olan Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine giren Nil Karaibrahimgil, 2014 yılında ilk kez anne olmuştu.

Karaibrahimgil ve Erener çifti, oğullarına Arif Aziz adını vermişti.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla ilgili konuşan Nil Karaibrahimgil, “Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa... Çok şanslıyım” dedi.

Ünlü şarkıcı. sözlerine "Her günümü onu anlayarak, ona aygı duyarak ve özünü görmeye çalışarak geçirmeye çalışıyorum. Tabi ki her zaman becerdiğim bir şey değil. Mutlu olsun, iyi bir insan olsun. Hayatta sevdiği şeyi yapıyor olsun" diye devam etti.