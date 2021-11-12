Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, Güngör Çöp Alanında bugün yaşanan yangın olayına ilişkin açıklama yaptı “Güngör’de yangın çıkmaz, çıkarılır” dedi.

“Dikmen vahşi çöp döküm alanı idi, ülkenin dört bir tarafında olanlar gibi. Güngör ise modern bir katı atık depolama sahası. Milyonlar harcanmış bir tesis. Eksikliklerinin giderilmesi, diğer çöp alanlarının da rehabilite edilip transfer istasyonları ile çöplerin buraya ulaşmasının sağlanması gerekirken bütün Lefkoşa boğucu bir koku altında” ifadelerini kullanan Nilden Bektaş Erhürman “Yazık, çok yazık. Her gün bir adım daha geriye gidiyoruz…” dedi.

Bu habere tepkiniz:



12/11/2021 20:14