Nilgün Belgün: Estetik yaptıran herkes birbirine benziyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nilgün Belgün, “Oyunum devam ediyor. Tek kişilik bir oyun. 10'uncu yılımıza girdik. Bence bu bir başarıdır. İkincisine de hazırlanıyorum. O gösterimin adı Hayat Sen Benimsin" dedi.

"HER ŞEYİN BİR DOZU VAR"

Ünlülerin yaptırdığı estetiklerle ilgili açıklama yapan sanatçı, “Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım, göz altlarıma bir şeyler yaptırdım. O tarihtan beri de böyle duruyorum. Aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum ve mimiklerimi yapmalıyım. Oyuncu olan herkese ve olmayan herkese söylüyorum. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor” ifadelerini kullandı.

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21/11/2022 10:14