Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumunu açıkladı: Felç kalma riski...

Eski haber spikeri Reha Muhtar İstanbul'da evinde düşme sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı. Şarkıcı Nilüfer, Reha Muhtar'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ads ads ads ads
02/10/2024

ads
Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumunu açıkladı: Felç kalma riski...

Reha Muhtar 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi normal odada süren eski haber spikerinin sağlık durumu hakkında şarkıcı Nilüfer açıklama yaptı.

"FELÇli KALMA DURUMU YOK"

Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi. Hastanede hâlâ. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.

Kendisinden de bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" açıklamasını yaptı.

02/10/2024 13:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nilüfer, Reha Muhtar
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk fotoğraf: ''Toparlanacaksın kardeşim''

HK MAGAZİN

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat tahliye edildi. 9 ay cezaevinde kalan Polat, tutuksuz yargılanacak. Dilan Polat ile görüşen avukatı, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" açıklamasında bulundu. Ablasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sıla Doğu da "Toparlanacaksın kardeşim" dedi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.