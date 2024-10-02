Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumunu açıkladı: Felç kalma riski...

Reha Muhtar 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi normal odada süren eski haber spikerinin sağlık durumu hakkında şarkıcı Nilüfer açıklama yaptı.

"FELÇli KALMA DURUMU YOK"

Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi. Hastanede hâlâ. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.

Kendisinden de bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" açıklamasını yaptı.