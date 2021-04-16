Nina Sampson: 800’ün üzerinde tehdit mesajı aldım

EOKA B liderlerinden Nikos Sampson’un kızı, DİSİ’den milletvekili adayı Nina Sampson, Türkiye televizyonlarında yayınlanan ve KKTC’de de izlenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi sebebiyle tehditler aldığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, EOKA B liderlerinden Nikos Sampson’un kızı ve DİSİ’den milletvekili adayı Nina Sampson’un, TRT1 kanalında yayınlanan ve KKTC’de de izlenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi yüzünden kendisi ve ailesinin tehditler aldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Nina Sampson konuya ilişkin açıklamasında, sosyal medya hesaplarına, elektronik posta adresine ve “hatta” cep telefonuna 800’ün üzerinde tehdit mesajı aldığını öne sürdü.

Hatta mesajların birinde askerde olan oğlunun fotoğrafının Türk bayraklarıyla donatıldığı ve “Yeşil Hatta görev yaptığını biliyoruz” denildiğini savunan Sampson, Rum polisine şikayette bulunduğunu vurguladı.

Rum hükümetinin, “tarihi çarpıdan söz konusu dizi hakkında hiçbir girişimde bulunmadığını” da ifade eden Sampson, “Yarın bir gün sınır kapıları açıldığında birileri buraya gelebilir. O zaman ne olacak? Dışarı çıkmaya korkacağız. Ben de çözüm istiyorum ancak soyadım yüzünden bu zorbalık ve tehditlerle karşı karşıya kalıyorum” şeklinde konuştu.

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16/04/2021 13:49