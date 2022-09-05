Nirvana, Nevermind albüm kapağı davasını kazandı

ABD’de bir yargıç, Nirvana’nın 1991 yılında yayınladığı Nevermind albümünün kapağında bebekken çıplak fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle dava açan adamın başvurusunu reddetti.

31 yaşındaki Spencer Elden, fotoğrafının kullanılmasının “çocuğun cinsel istismarı” suçunu teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Yargıç başvurunun zamanaşımı nedeniyle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Albüm kapağında Elden bir havuzda çıplak bir şekilde, oltaya takılmış bir dolarlık banknota uzanıyordu.

Elden o yaşta böyle bir fotoğrafa rıza veremeyeceği gerekçesiyle 2021 yılında 150 bin dolarlık tazminat talep etmiş, bu fotoğraf nedeniyle stres yaşadığını savunmuştu.

Başvuru önce reddedilmiş, Elden Ocak ayında yeni bir başvuru yapmıştı.

Los Angeles’ta bir yargıç, Cuma günü verdiği karar ile zamanaşımının dolduğuna hükmetti.

Sanık avukatları, Elden’ın “Nirvana bebeği” olmaktan mutlu olduğunu, hatta ilerleyen yıllarda bu fotoğrafı tekrar çektirdiğini söylemişti.

Sanıklar arasında fotoğrafçı Kirk Weddle, eski Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic ve intihar eden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love da yer alıyordu.

Fotoğraf için Elden’ın ebeveynlerine 200 dolar ödenmişti.

O albümden önce dünya çapında tanınmayan Nirvana, 30 milyonluk satışa ulaşan Nevermind ile uluslararası üne kavuşmuştu.

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05/09/2022 15:22