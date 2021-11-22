Nisa Hacı, Güney Kıbrıs'a götürülüyor

ads ads ads ads
22/11/2021

ads
ads
ads
Nisa Hacı, Güney Kıbrıs'a götürülüyor

Girne’deki evinde ağır yaralanan ve kalbi duran 13 yaşındaki Nisa Hacı Güney Kıbrıs'a götürülüyor.

Haber Kıbrıs haber merkezinin edindiği bilgiye göre  yoğun bakımda uyutulan Nisa Hacı'nın tedavisi Güney Kıbrıs'ta devam edecek.

Doğrulanamayan bilgiye göre salıncakta sallanırken, salıncağın ipi boynuna dolandığı iddia edilen Nisa Hacı'nın kalbi durmuş ve tekrar çalıştırılmıştı.

13 yaşındaki Nisa Hacı, dün akşamdan bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu

 

22/11/2021 13:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nisa Hacı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.