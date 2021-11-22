Nisa Hacı, Güney Kıbrıs'a götürülüyor
22/11/2021
Girne’deki evinde ağır yaralanan ve kalbi duran 13 yaşındaki Nisa Hacı Güney Kıbrıs'a götürülüyor.
Haber Kıbrıs haber merkezinin edindiği bilgiye göre yoğun bakımda uyutulan Nisa Hacı'nın tedavisi Güney Kıbrıs'ta devam edecek.
Doğrulanamayan bilgiye göre salıncakta sallanırken, salıncağın ipi boynuna dolandığı iddia edilen Nisa Hacı'nın kalbi durmuş ve tekrar çalıştırılmıştı.
13 yaşındaki Nisa Hacı, dün akşamdan bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu