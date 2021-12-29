Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek

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29/12/2021

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Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek

Girne’deki evinde ağır yaralanan 13 yaşındaki Nisa Hacı  Özel Memorial Hastanesi’ne sevk edildi.

Haber Kıbrıs haber merkezinin edindiği bilgiye göre  13 yaşındaki Nisa Hacı, geçirdiği kaza nedeniyle Güney Kıbrıs'ta tedavi görmüş ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'e geri getirilmişti . 22 Kasımdan bu yana tedavisi devam eden Emre Hacı ve Nüvit Gazi Hacı çiftinin kızı Nisa Hacı  ambulans uçakla  İstanbul Özel Memorial Hastanesi’ne sevk edildi.

 

29/12/2021 17:46
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TAGS: Nisa Hacı’, Memorial Hastanesi’
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