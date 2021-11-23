Nisa uyutuluyor

Girne’de evinde kalbi duran, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’ne sevk edilen 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın durumu ciddiyetini koruyor.

Nisa’nın durumunun stabil olduğu ve ilaçla uyutulmaya devam edildiği öğrenildi. Nisa’nın bir süre daha uyutulacağı ve beyindeki hasarın toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Makarios Hastanesi’nin pediatri şefi Dr Avraam Elia, geçtiğimiz gün basına verdiği demeçte, Nisa’nın Kuzey Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastaneden ailesinin talebi üzerine Rum Sağlık Teknik Komitesinin onayı ile Makarios Hastanesine nakledildiğini açıklamıştı.

Evinde 21 Kasım'da salıncakta sallanırken, salıncağın ipi boynuna dolandığı iddia edilen Nisa Hacı'nın kalbi durmuş ve yapılan müdahaleler sonrasında kalbi tekrar çalıştırılmıştı.

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23/11/2021 14:13