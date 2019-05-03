Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artış gerçekleşti.

TÜİK'in ana harcama gruplarına göre yaptığı sınıflandırmaya göre ürün fiyatlarında aylık bazda en fazla artışın yaşandığı kalem yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün mamulleri oldu.

Onu yüzde 5,36 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,65 ile ev eşyaları ve yüzde 1,94 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. Alkolsüz içeceklerde fiyat artışı ise yüzde 1,40 oldu.

YILLIK ARTIŞTA GIDA LİDER

TÜFE verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla fiyat artışı yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 27,64 ile ev eşyası, yüzde 27,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile sağlık ve yüzde 19,58 ile lokanta ve oteller takip etti.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018'in Ekim ayında yüzde 25,24 ile görmüş, Mart ayında yüzde 19,71 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın 2019 yılı sonunda öngördüğü enflasyon oranı ise geçtiğimiz günlerde yüzde 14,6 olarak açıklanmıştı.