Karakaya: “Nisan’daki duruşmaya daha güçlü gidiyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kanal Sim’de Cenk Mutluyakalı ve Aysu Basri Akter’in Masa adlı yayınına konuk oldu.

Dava süreci ile ilgili çalışmaları yoğun sürdürdüklerini belirten Karakaya, İsias denilen yapının yıkılmasında sorumlu herkesin yargılanmasını istediklerini belirtti.

Karakaya, kamu görevini yerine getirmeyenlerin sorumlular için de ayrı bir ceza davası açılacağını, bunun için mevzuat gereği izin beklediklerini söyledi.

Isias için uzman görüşleri, bilirkişi raporları, hukuk raporları var olduğuna işaret eden Karakaya, “ Herşey açık ve ortada… Isıas denilen bu yapıya kumdan kale deniyor ya çok üzülüyoruz. Kale sağlam olur. Burada sorumsuzlukla ve bir şey olmaz denilerek olası kast suçu işlenmiş. Bunu herkes görüyor, herkes bunun farkında. Yalanlarla bir yere kadar. Bizleri, hukukçularımız, Nisan’daki davaya hazırlanıyoruz. Bu kez daha güçlü gideceğiz” diye konuştu