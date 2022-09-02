Nitelau cinayeti zanlısı tutuklandı

Lefkoşa’nın Rum kesiminde terk edilmiş bir binada hunharca öldürülen Liliana Nitelau (K55) isimli Romen kadının katil zanlısı tutuklandı.

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02/09/2022
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Nitelau cinayeti zanlısı tutuklandı

Lefkoşa’nın Rum kesiminde terk edilmiş bir binada hunharca öldürülen Liliana Nitelau (K55) isimli Romen kadının katil zanlısı tutuklandı.

Politis ve diğer gazetelere göre Salı günü akşamüzeri bulunan ve cesedine yapılan otopside baş kısmında delici ve kesici aletle yapılmış yara ve diğer travmalar saptanan Romen kadının katil zanlısı olarak 64 yaşında bir Romen tutuklandı.

Dün mahkemeden hakkında 8 gün tutukluk emri alınan Romen’in, sorgusunda suçunu itiraf ettiği kaydedilirken polis, cinayetin, kurbanın bulunduğu terk edilmiş binada işlendiğini gösteren deliller nedeniyle cinayetin başka yerde işlenmiş ve cesedin terk edilmiş binaya taşınmış olması ihtimalini eledi.

02/09/2022 12:05
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TAGS: rum, polis, cinayet, zanlı,
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