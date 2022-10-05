Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti için beraat talebi

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı, ünlü çift ve 1 sanık hakkında beraat talebinde bulundu. İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Berrin Canbolat adına kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı.

Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edilmişti.



İDDİANAMEDEN AYRINTILAR



İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.

"FİRMA İLE HİÇBİR TİCARİ FAALİYETTE BULUNMADIM"

“Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım”

İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk hakkındaki suçlamaya karşı, “SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikâyetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır” dedi.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

“Firmanın ticari faaliyetiyle ilgili bilgim ve yetkim yok” ifadesinde sözleşme karşılığı 1 yıl süreyle adının tesis tarafından kullanılmasına izin verdiğini başka bir bilgisinin olmadığını aktaran Safiye Soyman, “Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



“MÜCBİR SEBEPLE BORÇLARI ÖDEYEMEDİM”

İddianamede şirket sahibi olduğu belirtilen Berrin Canbolat, iflas ettiği gerekçesiyle borçları ödeyemediğini ve Safiye Soyman ile Faik Öztürk’ün sadece reklam yüzü olduklarını kaydederek, “Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile ayrı ayrı reklam sözleşmesi yaptık. İş yerinde haftada en az 3 gün tanıtım faaliyetinde bulunacaklarını ve imza günü düzenleyeceklerini hüküm altına aldık. Yalnızca reklam yüzü oldular, kimseyi kesinlikle aldatmadık, kimseyi hataya düşürmedik, ticari kayıtlar alenidir. Mücbir sebeple borçları ödeyemedim. İddialar hukuki dayanaktan yoksundur” dedi.



ÜÇÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Berrin Canbolat katılmadı. Taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.



SAVCI BERAAT İSTEDİ

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanıkların hileli davranışlarla katılanı aldatıp ürün aldıklarına dair kesin delil elde edilememesi, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat için ayrı ayrı beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, katılan vekiline mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Ekim’e erteledi.

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05/10/2022 14:05