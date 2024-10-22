Niyazi Akşit’in ölüm nedeni belli oldu

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22/10/2024

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Niyazi Akşit’in ölüm nedeni belli oldu

Güzelyurt’ta, geçtiğimiz Cuma günü ikamet ettiği evin bahçesinde aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Niyazi Akşit hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan otopsi sonucunda, Akşit'in ölüm sebebinin "kalp hastalığı, kalp krizi ve buna bağlı dolaşım ile solunum yetmezliği" olduğu belirlendi.

Niyazi Akşit'in cenazesi, Pazartesi günü öğle namazına müteakip Güzelyurt Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.

22/10/2024 09:33
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TAGS: Niyazi Akşit, haber, kktc
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