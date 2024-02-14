Niyazi Kızılyürek, 'Erasmus+' sorununu parlamento gündemine taşıdı

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına katılım sorununu Avrupa Parlamentosu gündemine taşıdı.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına katılamamasını Kültür Komitesi gündemine taşıdı ve toplantıya davet edilen Kıbrıslı Rum yetkililerden ve Komisyon temsilcisinden bu konuda açıklama yapmalarını talep etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kızılyürek, Komiteye sunumunda, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programının dışında bırakılmalarının hem Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren kararlarıyla hem de uygulamalarıyla çeliştiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına neden katılamadığı konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eğitimden sorumlu yetkili Ulusal Otoritesinden bilgi talep etti. Açıklamada, yetkili otoritenin verdiği yanıtların Komite tarafından yeterli ve inandırıcı bulunmadığı kaydedildi.

Komitenin, Kıbrıslı Türklerin diğer Avrupalılar gibi programa katılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, acil tedbirler alınmasını istediği belirtildi.