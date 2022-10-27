Niyazi Kızılyürek'den ''Karma Evliliklerde Doğan Çocuklar'' için uyarı

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, diğer ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden doğan çocuklarının "vatansızlık" sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu (AP) AKEL Milletvekili Niyazi Kızılyürek, karma evliliklerle doğan çocuklar ile ilgili konuşarak, Kıbrıslı Türklerin, diğer ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden doğan çocuklarının "vatansızlık" sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Haravgi'de yer alan habere göre, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, "Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum olan, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden olan binlerce çocuk ve gencin vatansızlık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını" belirtti.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi'nin 5'inci maddesine atıfta bulunan Kızılyürek, "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bu çok sayıda insanın sesini duyma" çağrısı yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu kimler alıyor, kimler alamıyor?

“Kıbrıs asıllı” olarak kabul edilen ve 1974 öncesinde Kıbrıs’ta doğanlar ya da onların çocuklarına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasından kaynaklanan hakları nedeniyle Kıbrıs kimliği ve pasaportu veriliyor.

Ancak, adaya savaş sonrası göç edenler ya da karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili ise tartışma yaşanıyor, bu kişilere Kıbrıs kimlik ya da pasaportu verilmiyor; uluslararası tanınmış limanlardan adaya giriş ya da ‘tanınmış bir ülkede evlilik’ koşulu aranıyor.

Bu yöndeki mağduriyetler şu başlıklar altında dikkat çekiyor.

1- 1920’li 1930’lu yıllarda Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye gidenlerin çocuklarının uğradığı sorunlar, 1930’lu yıllarda Filistin’e evlenip giden Kıbrıslı Türk kadınların 1948’deki İsrail’deki savaştan sonra Kıbrıs’a dönmeleri ile beraber onların çocuklarının, torunlarının yaşadığı sorunlar,

2- 1960 yılından sonra Türkiye ve diğer ülkelerde evlenip ülkemize gelen ve burada yaşayan bir türlü vatandaş olamayan insanların yaşadığı sorunlar,

3- 1974 sonrası Türkiye’den tarımsal iş gücü olarak adaya getirilip daha sonra Kıbrıs’a yerleştirilen insanlarla evlenen insanlar ve ailelerinin yaşadığı sorunlar...

Özellikle babaları 'Kıbrıs uyruklu' olmayan çocuklar ciddi sorunlar yaşıyor.

Karma evliliklerle birlikte Türkiye’den gelen ailelerin Kıbrıs’ta da doğan çocukları ve onların çocuklarına dahi “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği verilmiyor.

Kıbrıslı Rumlar makamlar bu durumu “yasal olmayan limanlardan adaya giriş” ya da “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne” bağlıyor.

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27/10/2022 13:24