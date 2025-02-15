Niyazi Kızılyürek'in konuşmacı olacağı "Türkiye'nin Kıbrıs Politikaları Paneli" Salı akşamı 19.00'da Blckbrd Social'da...

 "Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları Paneli", 18 Şubat Salı günü saat 19.00’da Blckbrd Social’da yer alacak.

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15/02/2025

Niyazi Kızılyürek'in konuşmacı olacağı "Türkiye'nin Kıbrıs Politikaları Paneli" Salı akşamı 19.00'da Blckbrd Social'da...

 "Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları Paneli", 18 Şubat Salı günü saat 19.00’da Blckbrd Social’da yer alacak.

Işık Kitabevi'nden verilen bilgiye göre, Işık Kitabevi’nin üst katında gerçekleşecek panelde, eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve Akademisyen Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek konuşmacı olacak.

Panelde, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik politikaları, uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm ilgi duyanların davetli olduğu belirtildi.

Daha fazla bilgi @blckbrdsocial Instagram hesabından elde edilebiliyor.

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TAGS: Niyazi Kızılyürek
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