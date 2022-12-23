Niyazi Öztürk: Dikmen turizmde canlanacak

UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, bölgeden her yıl 78 bin turistin geçip gittiğini hatırlatarak, “Biz turistlerimizi bölgemize getireceğiz. Dikmen turizmde canlanacak” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Dikmen bölgesinde 16 yıldır sosyal yaşam alanı olmadığının altını çizerek, “Bölgede yapacak çok işimiz var. Yapılmayanları ve yapılamayanları yapacağız” dedi.

“Projelerimizin bölge halkını bir araya getirmesi gerekiyor” diyen Öztürk, Dikmen’i bir geçiş noktası olmaktan çıkaracaklarını ve durak noktası haline getireceklerini vurguladı.

Öztürk, Dikmen’in turizm açısından canlandırılacağını dile getirerek, “Sadece yabancı turistlerimizi değil, yerli turistlerimizin de gezip görebileceği tarihi mekanlarımız var” ifadelerini kullandı.

Su değirmenlerinin, Buffavento Kalesi ve çevresinin yeniden restore edileceğinin sözünü veren Öztürk, yeniden turizme kazandırılacak olan bölgelerde satış noktaları oluşturacaklarını söyledi.

Öztürk, insanların üretmesini ve bunları satarak gelir elde etmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Bölgeden her yıl 78 bin turistin geçip gittiğini aktaran Öztürk, “Biz turistlerimizi bölgemize getireceğiz” açıklamasını yaptı.

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23/12/2022 16:29