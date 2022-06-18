Nizam: Bu bir eylem değil tepkidir

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Çarşamba gününe kadar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bütün kırsal ve üreticilerle birlikte Başbakanlık önüne geleceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu bugün Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı saatte iş araçlarını alarak Başbakanlık önünde kendilerine ayrılan ek ödeneğin yetersiz oluşunun yanı sıra hazırladıkları 10 maddelik talepleri dikkate almak ve çiftçinin sorunlarına çözüm bulunması amacıyla tepki göstererek eylem yaptı.

Traktörlerle Başbakanlık önüne gelen Yönetim Kurulu üyeleri araçların üzerine “Bu çiftçi yerlidir” yazılı pankart astı.

Bakanlar Kurulu toplantısına gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz aracından inerek, Birlik Yönetimi ile görüştü.

Birlik Başkanı Mehmet Nizam, Bakan Oğuz’a kendilerinin haklarını savunamadığını ve yanlış bütçe geçirerek üreticiyi öldürdüğünü dile getirdi; Oğuz’a siyah çelek ve kendi traktörünün anahtarını verdi.

-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında, kendilerinin bu ülkede üretimin devam etmesini istediklerini söyleyerek, “hükümet ve tarım bakanlığı bir ay önce ek bütçe çalışmalarına başlamıştı. Ek bütçe olmadan bu ülkede tarım ve hayvancılığın olmayacağını söylemiştik. Tarım bakanlığı bir bütündür ona göre çalışma yapar. Tabi bu süreçte akaryakıta iki defa zam geldi. Haklılar. Vatandaş da haklı. Özel sektördeki de haklı. Herkes haklı ama bu ülkenin elindeki imkanların yettiği kadar da o günkü koşulda ek bütçe yapabildik.” şeklinde konuştu.

Bütçenin yılda bir kez yapıldığını veya dönemlik ek bütçe yapıldığını dile getiren Oğuz, o nedenle akaryakıtın maliyetinin öne geçtiğini bu konuda da haklı olunduğunu fakat bütçeye göre eldeki imkanlara göre 50 lira olan doğrudan gelir desteğini 100 lira yaparak arttırdıklarını söyledi.

Ülke kaynaklarını ve ülke imkanlarını en verimli şekilde kullanmak istediklerini dile getiren Oğuz, kendilerinin uzlaşıya her zaman açık olduklarını kaydetti.

En fazla kaynağın Tarım Bakanlığı’na aktarıldığını dile getiren Oğuz, ülke imkanlarının belli olduğunu söyleyerek, bu ülkenin bütçesinin zaten yetersi olduğunu kaydetti ve bu ülkedeki tüm kesimlerin destek beklediğini, tüm sektörlerde sorun olduğu ve sorunların çözümü yönünde çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

-Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un kendi bütçesini pay etmeyi bile bilmediğini söyleyerek, “bu üretim sektörü bu memleketi ayakta tutan sektördür. Bunu bilmesini isterim. Ayni zamanda da biz içeri girersek Bakanlar Kurulu’ndan daha yetkili olduğumuzu sizlere bildiririm. Bu ülkeyi ayakta tutan biziz onlar değildir. Onlar sadece koltuk sevdalısıdır.” şeklinde konuştu.

Üreticinin batmanın eşiğinde olduklarını ve Bakan Dursun Oğuz’a da ilettikleri bu sorunları tek tek Bakanlar Kurulu’na iletmesi gerektiğini kaydeden Nizam, dış ülkelere 320 Milyon süspansiye yaptığını kendilerine de 100 Milyon ödeme yaparak ağızlarını kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Birlik Başkanı Nizam ve beraberindeki heyet, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz iler görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti.

Nizam bugün yaptıklarının eylem değil bir tepki olduğunu söyleyerek, tepkilerini koyduklarını ve Başbakan Ünal Üstelin kendileri ile görüşerek taleplerini dinlediği için de kendisine teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşme sonunda hafta başında Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin başlanacağını dile getiren Nizam, Çarşamba gününe kadar da kendilerinin yazılı talep ettikleri maddelerin görüşülerek düzenleneceği sözünü aldıklarını belirtti.

Çarşamba günü ayni ekiple birlikte toplantı yapıp yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyen Nizam, “dileriz yapılacak görüşmeden iyi bir verim alırız. Çarşamba gününü bekleyip görmemiz gerekir. Bu bir eylem değil tepkidir. Tepkimizi koyduk bizi kaale aldılar ayni zamanda bizim girdilerimizin ne kadar yüksek olduğunu onlara anlattık. Bizlere mazot ve Doğrudan Gelir Desteğinin yeniden düzenlenmesi sözü verdiler.” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un kendilerinin haklarını savunamadığı için burada olduklarını dile getiren Nizam, buraya gelerek tepkilerini gösterdiklerini ve kendi haklarını kendilerinin savunabileceğini söyledi.

Nizam, Çarşamba günü kendilerinin istedikleri rakama ulaşmaması halinde ise bütün kırsal ve üreticilerle birlikte Başbakanlık önüne geleceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yaklaşık bir buçuk saat sonra eylemlerini sonlandırdı ve araçlarını alarak Başbakanlık önünden ayrıldı.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 13:50