Nizam: Ekim zamanı, mazota zam yapılması üreticiye köstek olmaktır!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ekim zamanı, mazota zam yapılmasının üreticiye köstek olmak olduğunu söyledi. Başkan Nizam, hükümetin üretimin önünde engel olduğunu belirtti.

Mehmet Nizam'ın açıklmasının tamamı şöyle:

Ekonomik krizin ve savaşın dünyayı etkilediği bilinen bir gerçekken, diğer ülkelerin kriz süreçleri içerisinde en çok önem verdikleri üretimken, bizim hükümetimiz üretimin önündeki ENGELDİR !

Kendi ülkemize baktığımız zaman, brent petrol fiyatlarının düşmesine rağmen mazot fiyatları yükselmektedir. Bugün itibari ile mazot ücreti 26.94 TL ulaşarak 2 TL zam almıştır.

Ekim hazırlıkları içerisinde olan çiftçilerimiz, tarla sürme işlemlerini gerektiği şekilde yapamadığı takdirde, bitki gelişimi olumsuz etkilenecek ve de rekoltelere doğrudan yansıyacaktır.

Geçtiğimiz hasat döneminde mazot fiyatı 18 TL iken, zahire fiyatları belirlenmişti. Ancak hasat sürerken mazot fiyatı 5 TL zam alarak, 23 TL yükselmişti. Doğal olarak girdi maliyetleri yükselmiştir ancak zahire fiyatlarında değişiklik söz konusu olmamıştır. HÜKÜMET BUGÜN OLDUĞU GİBİ O GÜNDE ÜRETİCİYE İHANET ETMİŞTİR.

Bununlada kalınmamıştır; üreticiye 2021-2022 sezonunda sağlanan doğrudan gelir desteği 100 TL/ Dönüm olarak açıklanmıştır. Bunun %15 Tarım sigortasına kesilmektir. Yani dönüm başına üreticinin alacağı destek 85 TL’dir. Bu miktarın yarısı daha dün üreticiye ödenmiştir, diğer yarısı ne zaman ödeneceği büyük bir bilinmezliktir !

Ekim zamanı tarlalarına gübresini atacak olan üreticinin koop levazımdan peşin olmak koşulu ile 50 KG gübreyi alış fiyatı 835 TL, vadeli fiyatı 945 TL’dir. Bu maliyetler dikkate alındığı zaman çoğu üreticinin vadeli alım yapacağı düşünüldüğünde ve de dönüm başına 25 kg gübre harcanacağına göre 472 TL yalnızca gübre maliyeti ortaya çıkmaktadır.

Üreticinin bir cebine 1 kuruş koyarken, diğer cebinden 10 kuruş alan bir sistem, üretimin destekçisi değil, yalnızca KÖSTEKCİSİDİR !

Üretimi bitirmek isteyen bu zihniyet karşısında çiftçi, üretebilmek için direnmektedir.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2022 09:23