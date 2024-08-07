Noah kalecisinden Avrupa kupalarında geceye damga vuran gol

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ermenistan ekibi FC Noah, sahasında AEK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Noah'ın kalecisi Ognjen Cancarevic'in golü damga vurdu.

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07/08/2024

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Noah kalecisinden Avrupa kupalarında geceye damga vuran gol

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ermenistan ekibi FC Noah, sahasında AEK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Noah'ın kalecisi Ognjen Cancarevic'in golü damga vurdu.

FC Noah ile Yunan ekibi AEK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Noah'ın kalecisi attığı gol ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

CANCAREVIC'TEN KALEDEN KALEYE GOL

Karşılaşmada AEK, 22. dakikada Levi Garcia'nın golüyle öne geçerken Noah, 33. dakikada Virgile Pinson ile eşitliği yakaladı. Noah'ta 67. dakikada ise kaleci Ognjen Cancarevic sahneye çıktı ve kalesinden yaptığı vuruşla rakip kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi. Mücadeledeki son golü ise 90+8. dakikada Gonçala Gregorio kaydetti ve Noah sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

07/08/2024 14:35
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TAGS: Noah
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