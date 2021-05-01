Nöbetçi Eczaneler - 1 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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01/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 1 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

 0392 223 72 72

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa

 2254 500

 ***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

 GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

 05338300049

***

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

 GAZİMAĞUSA:

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

***

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

 GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

 İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ

 Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

 03922323100

ALT MESARYA:

GÜRSOY ECZANESİ

 Akdoğan Mağusa

 03923778449

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

 0533 849 99 46

 LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

01/05/2021 08:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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