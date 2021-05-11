Nöbetçi Eczaneler - 11 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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11/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 11 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922275159

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

 03922279155

***

YENİKENT ECZANESİ

 Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı

 0392 223 93 78

GİRNE:

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 0392 815 00 09

 ***

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 03928245606

 GAZİMAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 03923655594

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

11/05/2021 10:41
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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