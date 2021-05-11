Nöbetçi Eczaneler - 11 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
11/05/2021
LEFKOŞA:
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922275159
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa
03922279155
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YENİKENT ECZANESİ
Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı
0392 223 93 78
GİRNE:
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
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RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565